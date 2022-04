Winkeldief gepakt na stelen broek. En dat was niet het enige dat-ie in Zwolle uitvrat

In- en uitchecken met bankpas kan voortaan bij bussen in Zwolle

Busreizigers in Zwolle hoeven sinds vandaag geen OV-chipkaart op zak te hebben. Door een proef is het in achttien bussen van de Zwolse stadsdienst RRReis mogelijk om direct met een bankpas of smartphone in- en uit te checken en zo te betalen in de bus. Na succesvolle tests in Lelystad, Gooi en Vechtstreek en Zaanstreek is Zwolle de vierde regio in Nederland waar dit mogelijk wordt.

