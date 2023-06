Wisseling van de wacht bij PEC Zwolle O21: Seegers nieuwe trainer, Loohuis verder in andere rol

Cruciale getuige meldt zich in Nederland en beant­woordt vragen over McDonald’s-moord Zwolle

De schutter beticht hem van afpersing. Justitie ziet de zoon van doodgeschoten Ali vooral als belangrijke getuige in het proces rond de McDonald’s-moorden in Zwolle. Nu is de zoon in Nederland om vragen van de onderzoeksrechter te beantwoorden. Hij speelt een cruciale rol, vanwege een (financieel) conflict met schutter Veysel Ü.