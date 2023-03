Wisselstoring Zwolle en Amersfoort-Vathorst opgelost, treinverkeer wordt weer hervat

MET VIDEO Schlagerko­ning Heino (84) raakt sprakeloos bij concert in dorp Heino: ‘Je moet hier bij zijn om het te geloven’

,,Rosamunde, schenk mir dein Herz und sag ja...” Luidkeels klonk het bekende nummer van de Duitse Schlagerkoning Heino door zalencentrum Bij Ne9en in het dorp Heino. Niet via een afspeellijst, maar gezongen door de 84-jarige Heino zelf. Want de droom van vele Heinoërs kwam zaterdagavond uit: een live-optreden van Heino... in Heino. ,,Heino! Heino! Heino, Heino!’’