Wolf blijft voorlopig buiten schot, minister wil eerst dialoog over beschermde status

BBB schuift in Overijssel twee verkenners naar voren, oud-wethouder Harderwijk verkenner in Gelderland

De BoerBurgerBeweging schuift in Overijssel twee verkenners naar voren die gaan aftasten welke coalities er mogelijk zijn na de historische verkiezingsuitslag van afgelopen woensdag. Dit zijn de oud-wethouder van Raalte Wout Wagenmans (GemeenteBelangen) en bestuurs- en organisatieadviseur Jolanda Waaijer. In Gelderland is oud-wethouder van Harderwijk Gert Jan van Noort gevraagd voor deze klus.