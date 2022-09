Woningbouw Zwolle in de knel, nu snelheidsverlaging A28 niet meer telt als stikstofreductie

Deel asielzoe­kers blijft tóch (iets) langer in Zwolle

Niet alle asielzoekers die de afgelopen dagen in de IJsselhallen in Zwolle verbleven, worden vandaag ergens anders heengebracht. Dat was wel bedoeling, maar het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft niet voor alle driehonderd asielzoekers een andere plek kunnen vinden. Volgens de gemeente Zwolle blijft er daarom een aantal mensen nog één nacht langer.

19 september