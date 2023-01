Wordt Jan de beste thuisbakker? Zwollenaar staat in finale Heel Holland Bakt

Jan staat samen met Amel, Mercedes en Zineb in de tiende finale van het populaire afvallersprogramma van omroep MAX.

Janny en Zineb ziek

De halve finale was anders dan de meeste kijkers gewend waren. Jurylid Janny van der Heijden en kandidaat Zineb waren ziek en niet aanwezig. Janny beoordeelde op afstand de deelnemers. Jurylid Robèrt van Beckhoven was wel aanwezig in de bakkerstent.

De bakkersallergie van Jan

De 43-jarige Jan is in het dagelijks leven tegelzetter. Als kind droomde hij van een carrière als bakker. “Helaas gooide bakkersallergie roet in het eten. Nu bakt hij als hobby, regelmatig samen met zijn dochter. Bakken en de bouw hebben volgens Jan meer overeenkomsten dan je zou denken. Zo is het bijvoorbeeld heel belangrijk om netjes en georganiseerd te werken”, liet omroep MAX eerder over Jan weten.

Jan in de finale

Volgende week wordt duidelijk of Jan de winnaar wordt van Heel Holland Bakt. Op zondagavond 5 februari om 20.30 uur is de finale van het populaire tv-programma op NPO 1 te zien.

De eerste beelden van de finale:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Zwolle. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!