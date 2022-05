Wurdspøken, hiphopgroep uit het noorden en oosten, is niet bang voor stempel ‘plattelandsrappers’

Wat is Wurdspøken?

Sjoerd: ,,Een hiphopgroep met twaalf artiesten uit het noorden en oosten van Nederland. De gedachte was: ‘Wat als we vanuit deze vijf provincies artiesten samen brengen en een album laten maken, waarin hun eigen regionale taal en achtergrond naar voren komt?’ Ik ben het project gaan leiden, omdat ik een goed netwerk heb in de rapscene en veel opkomende artiesten probeer te pushen. Door corona konden we een tijd niet samenkomen voor de schrijf- en opnamesessies. Hier zijn we afgelopen herfst mee begonnen.”