Ze is bont en blauw. Maar komt dat door haar vriend of door de hond?

Geen bewijs tegen Harderwij­ker, dus vrijspraak voor betrokken­heid bij begraven wapens in Zwolle

De 53-jarige Hero D. uit Harderwijk is vrijgesproken voor betrokkenheid bij een ondergrondse wapenopslag in Zwolle. In de begraven tonnetjes, waarvoor Michel ‘De Gier’ B. eerder is veroordeeld tot zes jaar cel, werd dna van de Harderwijker gevonden.

27 september