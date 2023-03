Zelfs dit kleine buurtschap bij Dalfsen toont sporen van koloniaal verleden

korfbal zwolle Oranje Zwart verzuimt mokerslag uit te delen, ASVD met hakken over de sloot

Met nog drie speelrondes in de zaalkorfbalcompetitie te gaan, verzuimden Oranje Zwart en Wit-Blauw om de definitieve slag te slaan. Wit-Blauw had Tweemaal Zes achter zich kunnen laten in de strijd om lijfsbehoud, maar bleef steken op 20-20. Oranje Zwart kon Duko elimineren in de titelstrijd, maar liet de Duivenaren langszij komen: 16-16.