Zeskamp en borrels bij Grassparty in Wijthmen

In de avond is er traditiegetrouw een pubquiz tussen de straten, met als thema ‘hardrockcafe Wijthmen’. De muzikale invulling van deze avond wordt verzorgd door de rockband Steam Sister en deejay Kappa.

Keten

Een dag later start de toertocht voor motoren en trekkers. De middag staat in het teken van een nieuw spelonderdeel: de Wijthmense keetkampioenschappen. Dat is een zeskamp tussen de verschillende keten van Wijthmen en omstreken. ’s Avonds treedt coverband Still Blue op.

Zondag is de traditionele ‘Grassfietstocht’. Daarnaast is er voor de sportieve fietser een wielertocht van 65 en 95 kilometer. Voor de spelletjesfanaat is er een bingo in de tent. In de middag wordt er gestreden om de highland games-bokaal.