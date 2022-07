Ziekenhuis Isala Zwolle neemt eigen inkoopbeleid onder de loep na mogelijk corruptieschandaal

Ziekenhuis Isala in Zwolle gaat onderzoek doen naar de eigen inkoopprocedures. Dat zegt bestuursvoorzitter Rob Dillmann van het ziekenhuis in reactie op het justitie-onderzoek naar twee cardiologen en drie oud-cardiologen van Isala. Zij zouden zijn omgekocht door een leverancier van medische producten. Volgens Dillmann heeft de mogelijke fraude geen invloed gehad op patiënten.

Justitie verdenkt de vijf hartspecialisten van corruptie. Daarbij is voor 3,1 miljoen euro beslag gelegd op elf luxe woningen en appartementen van de vijf verdachten, wist de Stentor vorige week op basis van eigen onderzoek te melden. Ze zouden door een medisch leverancier zijn betaald om te zorgen dat diens producten worden gebruikt.

Voorzitter Rob Dillmann van de Raad van Bestuur van Isala wilde tot nu toe niet op de kwestie reageren, maar heeft vandaag een verklaring op de website van Isala geplaatst. ,,Zo ver we nu kunnen beoordelen heeft de mogelijke financiële fraude geen invloed gehad op patiënten of de continuïteit van zorg binnen Isala Hartcentrum’’, zegt de topman. ,,De onderste steen moet boven en daarbij kijken we ook kritisch naar onszelf. Want we willen dat al onze activiteiten boven alle verdenking verheven zijn. Daarom voeren we de komende maanden ook zelf onderzoek uit.’’

Inkoop

Daarbij worden ook de inkoopprocedures van het ziekenhuis onderzocht, stelt Dillmann. Dit gebeurde vorig jaar ook al, maar volgens de bestuursvoorzitter geeft het corruptieonderzoek aanleiding om hier opnieuw goed naar te kijken. ,,We willen onze hand in het vuur kunnen steken dat dergelijke situaties waar nu onderzoek naar gedaan wordt, niet voor kunnen komen. En daarom doen we zelf aanvullend onderzoek.’’

Volledig scherm Isala in Zwolle. © Frans Paalman

Een van de twee nog actieve cardiologen die van corruptie wordt verdacht is ook lid van inkoopteams van het Isala Hartcentrum. Dat blijkt uit vertrouwelijke interne stukken waarover de Stentor beschikt. In een intern onderzoek van Isala werd hier vorig jaar op gewezen, omdat de arts ook medisch directeur is van het onderzoeksbureau Diagram BV. Alle vijf verdachte (oud-)cardiologen hebben een belang in dit bedrijf.

Diagram BV

Om die reden gaat Isala het onderzoek van Diagram en op het eigen Isala Hartcentrum kritisch onder de loep nemen. ,,Het wetenschappelijk onderzoek door Diagram is vanwege het fraudeonderzoek in een ander daglicht komen te staan’’, zegt Dillmann op de Isala-website. ,,Daarom gaat een auditcommissie vanaf volgende week onderzoek doen naar de opzet en uitvoering van alle lopende cardiologische studies.’’

Het ziekenhuis maakte gisteren intern al bekend dat binnen het Hartcentrum geen nieuwe studies worden opgestart. Bij lopende studies worden tijdelijk geen nieuwe patiënten betrokken. Voor bestaande patiënten die onderdeel zijn van wetenschappelijk onderzoek zijn er geen gevolgen. De externe integriteitscommissie die Isala instelt wordt geleid door emeritus hoogleraar cardiologie Ron Peters van de Universiteit van Amsterdam.

Het Isala Hartcentrum geniet groot aanzien in binnen- en buitenland. Het Hartcentrum is voor het Isala-bestuur een speerpunt. Er werken 33 cardiologen en negen cardiothoracale chirurgen. Het corruptieonderzoek van het Openbaar Ministerie richt zich nadrukkelijk op een aantal cardiologen en niet op hartchirurgen.