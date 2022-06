Ziekte wierp Leoni uit Zwolle ver terug, maar kijk nu eens! ‘Dit is bijzonder’

De Zwolse glimlacht. ,,Het is 12 jaar geleden dat ik nieuwe longen kreeg. Ik leef nu als de gemiddelde mens, al ga ik nog elke drie maanden naar het ziekenhuis in Groningen. De behandeling van taaislijmziekte is in die jaren flink verbeterd. Maar toen ik mijn nieuwe longen nodig had, was die er nog niet. En ondertussen ontstaat de situatie dat lang niet iedereen in mijn omgeving weet dat ik twee nieuwe longen heb.”