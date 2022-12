Zo grepen de autoriteiten in bij het grimmige boerenprotest in Zwolle: ‘Politie werd klemgezet’

met video's Drie mensen opgepakt bij protest in Zwolle • Voor nu geen gesprek tussen burgemees­ter en boeren

Boeren hebben vandaag tóch geprotesteerd in Zwolle. Er zijn drie mensen opgepakt. De actievoerders trokken van het provinciehuis naar het gemeentehuis. Zij wilden in gesprek met burgemeester Peter Snijders, maar dat gebeurde niet. Morgen is er opnieuw contact tussen de boeren en de burgemeester om te zien of een gesprek mogelijk is.

1 december