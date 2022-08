Zo komt de Zwolse Dominicanenkerk in heel bijzonder licht te staan: ‘Wat een schitterende kleuren’

met video De Zwolse Stadscam­ping lijkt heel gewoon, maar één ding is anders: ‘Kunnen er tóch een weekje tussenuit’

Vrolijke kinderen rennen met een ijsje in de hand over het gras. Voor tentjes zitten ouders op uitklapbare stoeltjes. De Zwolse Stadscamping lijkt heel gewoon, maar één ding is anders: de mensen die hier een weekje vakantie vieren, staan er gratis. ,,Thuis moeten we altijd toestemming vragen om buiten te spelen. Maar hier? Rits open, lekker spelen.”

31 juli