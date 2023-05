Zo’n zeem tussen je benen went wel, hoor

Adidas komende vier jaar kledingle­ve­ran­cier van PEC Zwolle: ‘Drie strepen terug op het tenue’

Adidas is de komende vier seizoenen de kledingleverancier van PEC Zwolle. Dat heeft de club vandaag officieel bekend gemaakt. Daarmee volgt Adidas Craft op, dat de afgelopen jaren de leverancier was. De deal is onderdeel van een samenwerking met Voetbalshop.nl en Badge, de eigenaar van de webshop.