Zonder noodfonds dreigt helft van Nederlandse sportverenigingen te verdwijnen

Binnenstad Zwolle werkt samen om de stille coronazo­mer toch vol leven door te komen

6:00 De middenstand in hartje Zwolle zet samen de schouders onder een aantrekkelijke binnenstad in tijden van corona. Met een ‘koop lokaal’-campagne worden mensen alsnog de stad in gelokt. Ook zonder de Blauwvingerdagen, het Stadsfestival, Zwolle Unlimited en de Zomerkermis. ,,Het zou wel fijn zijn als de horeca ook weer open gaat.’’