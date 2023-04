Zoon van in Zwolse McDonald’s vermoorde Ali komt naar Nederland om te getuigen, schutter doet aangifte

Een zoon van de vermoorde Ali Torunlar komt in juni vanuit Turkije naar Nederland om te getuigen in de strafzaak over de dubbele moord in een Zwolse McDonald’s. Dat heeft de officier van justitie zojuist laten weten tijdens een pro-formazitting over deze zaak.