Zorgen in Oost-Nederland om industrie die minder importeert en meer zelf maakt: ‘Vergeet het mkb niet’

update | met video Vrouw uit Apeldoorn opgepakt voor brandstich­ting zonwering­pro­du­cent Zwolle: ‘Schade meer dan miljoen’

Een 49-jarige vrouw uit Apeldoorn is woensdag opgepakt op verdenking van brandstichting bij zonweringproducent Guillaume Janssen in Zwolle. De brand zorgde in juli voor forse schade aan het bedrijf op bedrijventerrein Marslanden. Op beveiligingsbeelden was te zien dat de brand is aangestoken door een man.

2 november