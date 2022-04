Zoveel Oekraïense vluchtelingen worden er in jouw gemeente opgevangen

De gemeenten Ommen, Oldebroek en Lochem vangen naar verhouding de meeste Oekraïners op in Oost-Nederland. In deze drie plaatsen zijn 547 vluchtelingen uit Oekraïne ingeschreven. In Harderwijk vonden amper mensen onderdak.

Het inwonersaantal van het dorpje Lemele - 960 inwoners - is sinds februari met dik 15 procent toegenomen. Dat heeft alles te maken met de opvang van Oekraïners in zorgaccomodatie de Imminkhoeve. In de gemeente Ommen, waar Lemele onder valt, zijn sindsdien 146 vluchtelingen ingeschreven. Dat is veel ten opzichte van het aantal oorspronkelijke bewoners.

Ook in Oldebroek vonden relatief veel Oekraïners een (al dat niet tijdelijk) onderkomen. Het Buitencentrum op ’t Loo blijft tot ten minste 31 oktober beschikbaar als opvanglocatie voor tientallen vluchtelingen. Daarnaast verblijven in de gemeente nog ruim honderd mensen uit Oekraïne op particuliere adressen.

Grens

De derde ruimhartige plaats in Oost-Nederland is Lochem. In die gemeente schreven 209 Oekraïners zich in. Daarmee zit de gemeente aan de grens van wat ze aankan, zo stelde het college twee weken geleden. ‘We richten ons in nu op de opvang van 200 vluchtelingen voor de korte termijn en opvang van 200 vluchtelingen op de langere termijn’.

In absolute zin schreven in Zwolle (345), Apeldoorn (294) en Lelystad (233) de meeste Oekraïners zich in bij de gemeente sinds het uitbreken van de oorlog. In Harderwijk (26) vestigden zowel in absolute als in relatieve zin de minste Oekraïners in deze regio zich.

Rotterdam loopt voorop

In totaal zijn er nu 42.761 Oekraïners ingeschreven in Nederland. De gemeente Rotterdam neemt het grootste deel voor zijn rekening: 1829. Daarna volgen Amsterdam (1692), Den Haag (1283) en Eindhoven (728).

De laatste twee weken lijkt de instroom van Oekraïense vluchtelingen iets af te nemen. Vooral eind maart kwamen er veel mensen naar Nederland. In Westerwolde, de gemeente waar Ter Apel toe behoort, is het aantal Oekraïners de afgelopen periode het sterkst afgenomen: van 133 naar 32.

