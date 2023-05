Zuiderboeltje schrijft geschiedenis met eerste toernooi voor vrouwen: ‘Hier heb ik wel een dagje pijn voor over’

MET VIDEO Theo (89) ziet als kleine jongen hoe Joden in Zwolle baby’s proberen weg te geven en zingt nu op Bevrij­dings­dag

Allemaal maakten ze de Tweede Wereldoorlog mee, nu zingt een koor met 80-plussers op Bevrijdingsdag in Zwolle. Theo Roks (89) is een van hen. Hij ziet als kleine jongen hoe Joden in Zwolle de trein ingaan en op het laatste moment hun baby proberen weg te geven. ,,Dit moeten we nooit meer willen, voor onze kleinkinderen.’'