Rova vergoedt schade na vernieling perkje van Ton (73) uit Zwolle: ‘Hekje komt niet meer terug’

Woedend was Ton Haverink (73) toen de Rova tot twee keer toe een perkje achter zijn huis in Zwolle vernielde. Hij deed zijn verhaal in de Stentor en binnen een week werd een schadevergoeding van 360 euro overgemaakt. Haverink plaatst geen hekje terug, heeft hij besloten. De gemeente Zwolle dubt nog over een oplossing.

3 november