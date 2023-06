Zwaar ongeval op A28 bij Hattemerbroek: motorrijder (53) overlijdt ter plekke

Dit zijn de mensen die Overijssel voor jou gaan besturen, mits de laatste hobbel wordt genomen...

Martijn Dadema, nu burgemeester van Raalte, is kandidaat voor GroenLinks om gedeputeerde te worden. Voor de VVD staat Erwin Hoogland uit Almelo in de startblokken. Hij was lijsttrekker bij de Statenverkiezingen.