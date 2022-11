Zwanen uit lijden verlost na drama boven spoor tussen Zwolle en Meppel: ‘Ze waren niet meer te redden’

De eerste zwaan was ter hoogte van de Heinoseweg in Zwolle in de bovenleiding terechtgekomen. Het dier zat urenlang vast en er moest uiteindelijk en hoogwerker aan te pas komen om het te bevrijden.

Een stukje verderop lag nog een tweede zwaan, vermoedelijk de partner van de zwaan in de bovenleiding. De zwaan was verzwakt en zwaargewond. Vermoedelijk kwam ook deze zwaan in eerste instantie in de bovenleiding terecht.

Te lang

De zwaan in de bovenleiding zat vast tussen twee draden. De incidentenbestrijding van ProRail deed meerdere verwoede pogingen om de gehavende vogel los te krijgen. Uiteindelijk lukte dit dus met een hoogwerker, drie uur nadat de incidentenbestrijding op de zwaan stuitte.

,,Het heeft allemaal te lang geduurd voor de zwaargewonde dieren’’, meldt een woordvoerder van de dierenambulance Zwolle. ,,Ze zijn ’s middags nog naar de dierenarts gegaan en die besloot dat er niks meer voor ze te doen was.’’

Dat bevestigt ook een medewerker van dierenkliniek Nanda in Zwolle. ,,Ze kwamen hier binnen met beiden een gebroken vleugel met uitstekende botdelen. Ze waren daardoor duidelijk niet meer te redden. Wel echt sneu hoor, dat ze zo aan hun einde moesten komen, na eerst uren daar gehangen te hebben. Maar ze zijn nu in ieder geval wel uit hun lijden verlost.’’

Waarom dat niet daar al is gebeurd, legt de woordvoerder van de dierenambulance uit: ,,Wij mogen niet ter plaatse euthanaseren, dat is aan de dierenarts. We mogen überhaupt geen medische handelingen uitvoeren als we een dier ophalen.’’

Zwanen waarschuwen

ProRail-woordvoerder Aldert Baas betreurt ook dat de zwanen zolang hebben moeten lijden. ,,Ik denk toch ook dat veel aanwezigen nog de hoop hadden dat het goed kwam. Daarom hebben we ook juist de dierenambulance erbij betrokken. En ik kan me ook voorstellen dat je niet zomaar met een buks op een hoogspanningsleiding gaat schieten in zo’n situatie; het moet wel veilig blijven.’’

Baas liet woensdag al weten dat het wel vaker voorkomt dat zwanen op of rond het spoor in de problemen komen. ,,Rond het spoor is veel water en er zijn sloten. Het komt best vaak voor dat zwanen van het spoor moeten worden weggehaald. We hebben linten hangen om zwanen te waarschuwen. Helaas gebeurt het nou eenmaal zo nu en dan.’’