Zwembad in Zwolle valt in de prijzen: 10.000 euro dankzij theaterstuk over bezettingsactie

Zwolse kinderarts helpt diabetespa­tiën­tjes aan een leven zonder gedoe met een prikpen: ‘Groep blijft kwetsbaar’

Insuline moeten spuiten voordat je een hap in je brood zet in een volle schoolkantine? Voor veel tieners die diabetes mellitus (suikerziekte) hebben is het een wat minder moment op de dag. Ze schamen zich ervoor. Dankzij het werk van de Zwolse kinderarts Loes Veenhuizen hoeven meer dan driehonderd patiëntjes in de regio Zwolle/Harderwijk/Lelystad zich er geen zorgen meer om te maken.

24 november