Zwieren, zwaaien en dreigen met twee keukenmessen

video + update Veysel Ü. (32) nog drie maanden vast voor McDonald’s-moor­den in Zwolle: ‘Hij wil graag zijn vrouw en kinderen zien’

Moordverdachte Veysel Ü. (32) blijft nog zeker negentig dagen in de cel. De verdachte van de dubbele McDonald’s-moord in Zwolle is vanmiddag voorgeleid. Volgens justitie lijkt het erop dat Ü., die zich na de moord meldde bij de politie, de schutter is.

13 april