Zonnepane­len, warmtepomp en gasloos huis, maar Erik (40) uit Zwolle is nog niet klaar met verduurza­men

Energieprijzen rijzen de pan uit, mensen zien soms wel een verdrievoudiging van hun maandbedrag op de energierekening. Hoe gaan ze daarmee om en wat doen ze tegenwoordig anders? Of valt het allemaal wel mee? Erik van den Berg (48) woont sinds kort in een gasloos en energiezuinig huis. ,,Dat we daar zó van zouden profiteren, konden we natuurlijk niet voorspellen.”

18 november