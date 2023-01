Zwolle groeit en groeit: duizenden mensen verhuisden vorig jaar naar Zwolle

indebuurtDoe eens een gokje. Hoeveel inwoners telt de gemeente Zwolle? Tip: het zijn er meer dan in het begin van 2022. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS.

Wil je iedere Zwollenaar een handje geven, dan ben je even bezig. In december 2022 telde de gemeente Zwolle 132.500 inwoners. Dat is meer dan in januari 2022. Toen telde de gemeente 130.688 mensen.

Meer Zwollenaren dan ooit

De gemeente Zwolle is dus in inwoneraantal gegroeid. Hoe komt dat? Niet per se door het aantal geboortes. De grootste stijging wordt veroorzaakt door de 5.347 mensen die vanuit een andere gemeente naar Zwolle verhuisden. Ook kwamen er 1.883 mensen uit het buitenland. Daarnaast groeide het aantal inwoners ook door de geboorte van 1.329 baby’s.

Het aantal inwoners daalde vooral door 4.962 mensen die verhuisden naar een andere gemeente. Ook waren er 970 sterfgevallen en vertrokken 795 Zwollenaren naar het buitenland.

De rest van Overijssel

Niet alleen in gemeente Zwolle nam het aantal inwoners toe, ook andere burgemeesters uit Overijssel verwelkomden steeds meer nieuwe mensen. Hierdoor is het aantal inwoners van heel Overijssel gestegen. De provincie telde 1 december 1.184.534 inwoners. Dat was op 1 januari 2022 nog 1.171.910 inwoners.

Zwolle in 2035

Terug naar de gemeente Zwolle. Naar verwachting groeit het aantal inwoners van de gemeente de komende tijd nog meer. Het CBS denkt dat er in 2035 11,7 procent meer mensen in de gemeente wonen. Dat zou betekenen dat de stad, op basis van cijfers van vorig jaar, in 2035 145.956 inwoners telt. Hoe dat zit, lees je hier.