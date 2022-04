Zwolle krijgt drie extra windmolens: hier komen ze te staan

Tolhuislan­den krijgt buurt mee in groot zon- en windpro­ject (dat straks bijna half Zwolle van stroom kan voorzien)

De buurt doet mee, de gemeente is positief en met grondeigenaren als Ronald Diepman binnen de gelederen hebben ze al helemaal de wind in de zeilen. Het bewonersinitiatief om zelf zonne- en windenergie op te wekken in het Zwolse buitengebied Tolhuislanden raakt op stoom en staat aan de vooravond van een belangrijk jaar. ,,Het gaat vast eens schuren, maar zonder wrijving krijg je geen glans.’’

