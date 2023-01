Zwolle krijgt een nieuwe cocktailbar: dit kun je verwachten

met oproep Zwolle in januari extra scherp op dumpen van afval, maar: ‘We gaan het beboeten niet intensive­ren’

Nog een paar dagen en dan gaat het nieuwe afvalsysteem in Zwolle in werking. Vanaf zondag 1 januari betalen Zwollenaren een extra bedrag voor elke keer dat ze restafval aanbieden in een ondergrondse container. Is de gemeente er klaar voor? ‘We lopen in Zwolle wel achter’.

29 december