Zwolle krijgt er met nieuw stadsstrand een rauw randje bij

Zwolse senioren verdiepen zich in thuis oud worden: ‘Je wil niet alles aan de kinderen vragen’

Zeventig-plussers lieten zich maandag in theater De Spiegel in Zwolle voorlichten over hoe veilig oud te worden in hun eigen huis. Er waren demonstraties, workshops en tientallen kraampjes informatie over bijvoorbeeld meer bewegen, hoe je een babbeltruc herkent en de beveiliging van het huis.

25 april