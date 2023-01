Zwolle krijgt nieuwe straatnamen (maar deze straat verdwijnt)

indebuurt.nlZwolle krijgt nieuwe straatnamen. In Weezenlanden-Noord, een gebied tussen het provinciehuis en het Thomas a Kempis College, loop je straks bijvoorbeeld langs het Buserpad of Ten Waterpad. En er verdwijnt ook een straatnaam.

In Weezenlanden-Noord in Assendorp komen ongeveer 500 nieuwe huizen. Daarom zijn nieuwe straatnamen nodig. Op 24 januari besloot het Zwolse college in te stemmen met de nieuwe namen.

Stads- en gemeentesecretarissen

Het thema voor het gebied rondom de oude locatie van het Weezenlanden ziekenhuis is ‘oude stadssecretarissen en gemeentesecretarissen uit Zwolle’. Dat leidt tot de volgende nieuwe straatnamen in het gebied tussen de Schuurmanstraat, Buserstraat, Wiecherlinckstraat en Luttenbergstraat:

- Buserpad, Jacob Theodorus (was een gemeentesecretaris rond 1900);

- Van Thillpad, Hendrik (was een stadssecretaris rond 1530);

- Secretarishof;

- Puffelinckpad, Werner (was een stadssecretaris rond 1513);

- Ten Waterpad, Johan (was een stadssecretaris rond 1500).

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Ontwerp van de nieuwbouw in Weezenlanden-noord © Nijhuis.

Buserstraat verdwijnt

Verder verdwijnt de Buserstraat. Dat gebeurt omdat met de bovengenoemde straatnamen de nieuwe woningen ‘goed en logisch’ geadresseerd kunnen worden, stelt het college. De naam verdwijnt niet helemaal: we krijgen er dus wel een Buserpad voor terug. En ook een straatnaam met ‘secretaris’ erin is niet nieuw in Zwolle. In Ittersum bestaat een Staatssecretarislaan.

Wie bedenkt Zwolse straatnamen?

Zwollenaren mogen meedenken over de naamgeving van straatnamen in Zwolle. De Stentor zocht onlangs uit waarom sommige straatnamen bijvoorbeeld wel vernoemd worden naar Herman Brood, maar we nog geen Henk Jan Meijer hebben.

Marslandenpad wordt langer

Verder wordt het Marslandenpad, dat begint vanuit het industrieterrein Marslanden, in oostelijke richting doorgetrokken tot aan de Herfterlaan. Het pad loopt dan van de Marsweg tot de Herfterlaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Zwolle. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!