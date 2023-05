Zwolle krijgt op deze locatie nieuwe brug van 61 meter lang

indebuurt.nl Geen Mediamarkt en parkeren op de Melkmarkt: zo zag de Zwolse binnenstad er in 1997 uit

Ken je het tv-programma De Bijrijder van vroeger nog? In het nostalgische programma van RTV Oost rijdt een auto door een dorpje of stad. In 1997 reed de auto van de regionale omroep door de binnenstad van Zwolle. Dat levert, zeker als we 26 jaar later ernaar kijken, bijzondere plaatjes op.