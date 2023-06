Zwolle krijgt tientallen flexwoningen bij hogeschool Windesheim (en op deze vier andere locaties)

Werkzaamhe­den leiden tot verkeers­cha­os in Zwolse wijk Stadshagen: omleidings­bor­den massaal gemist

Fietsers in de Zwolse wijk Stadshagen zullen woensdagochtend raar hebben opgekeken toen ze hun dagelijkse rit naar school of werk maakten. Op het Twistvlietpad, het fietspad dat veel wijkbewoners gebruiken om richting het stadscentrum te fietsen, zagen ze prompt auto’s en zelfs een vrachtwagen rijden. Terwijl dat strikt verboden terrein is voor automobilisten. Waar ging het mis?