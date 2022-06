Zwolle krijgt vanaf vandaag 750 nieuwe deelscooters en deelfietsen (en dit kost het om ze te gebruiken)

Tot 1 juni was de situatie in Zwolle zeer overzichtelijk. Go Sharing had er 150 deelscooters en dat was het dan. Maar het bedrijf miste de boot bij een nieuwe vergunningaanvraag en moest voor 1 juni plaatsmaken. Dinsdagmiddag werd de laatste groene scooter van straat gehaald. Dinsdagavond verloor Go Sharing nog een kort geding dat het tegen de gemeente had aangespannen omdat ze het niet eens is met de vergunningverlening.