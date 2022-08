Zwolle opent poorten opnieuw voor noodopvang asielzoekers: in dit hotel kloppen ze vandaag aan

Zwolle zegt opnieuw ‘ja’ tegen asielzoekers die tussen wal en schip zijn gevallen door de problemen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van maximaal 70 vluchtelingen is vandaag al welkom in de noodopvang in de stad.

Hotel Lumen opent op verzoek van de gemeente de deuren. En dat is niet voor het eerst. In juli was op dezelfde locatie ruimte voor noodopvang. Die ervaringen waren positief waarna dit keer opnieuw snel geschakeld kon worden.

In totaal worden 35 kamers beschikbaar gesteld. De staatssecretaris van asielzaken, Eric van der Burg, klopt daarmee wederom aan in de Hanzestad en opnieuw niet tevergeefs. De asielzoekers in de noodopvang blijven maximaal een week, laat de gemeente weten.

Dringend verzoek

De burgemeester van Zwolle kreeg gisteravond het dringende verzoek om extra opvangplekken te regelen. Er is toen snel geschakeld met het hotel, laat de gemeente in een persbericht weten. ,,Met het aanbieden van deze noodopvang draagt Zwolle bij aan de onhoudbare situatie die in het aanmeldcentrum in Ter Apel is ontstaan. Wij zijn het hotel erg dankbaar dat zij zo snel hebben kunnen schakelen en de eerste asielzoekers morgenavond al kunnen worden ontvangen”, aldus burgemeester Peter Snijders.

Het hotel heeft het aanbod voor de opvang zelf aangeboden vertelt directeur Chris Lindeboom. ,,Toen we hoorden dat de mogelijkheid er weer aankwam was er geen twijfel. We hebben er ervaring mee en de vorige keer is zonder problemen verlopen.”

Er zijn iets minder kamers dan de vorige keer beschikbaar, maar dat heeft volgens Lindeboom te maken met de beschikbaarheid. ,,Het gaat parallel aan onze normale hotelsituatie.”

In twee bussen is eerder deze week ook al een groep asielzoekers gearriveerd bij de tijdelijke noodopvang in Zwolle, cruiseschip Thurgau Saxonia. De vluchtelingen komen op verzoek van de Veiligheidsregio IJsselland uit andere crisisopvangplekken in de regio.