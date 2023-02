Zwolle vangt 175 extra Oekraïense vluchtelingen op in kantoorpand

In een vierde pand op kantorenterrein Oosterenk in Zwolle komen 175 nieuwe plekken voor Oekraïense vluchtelingen. In drie andere kantoorpanden in de buurt zijn al ruim 550 Oekraïense vluchtelingen opgevangen, maar door de voortdurende oorlog in Oekraïne zijn nog meer plekken nodig.

Kort na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne in februari vorig jaar kwamen er 350 opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen in twee kantoorpanden op bedrijventerrein Oosterenk. Eind juni zijn er nog eens honderden vluchtelingen extra ondergebracht in een dichtbij gelegen derde pand. Door de voortdurende oorlog in Oekraïne verwacht het Rijk nog meer opvangplekken nodig te hebben.

Voor de zomer

De elf gemeenten in de Veiligheidsregio IJsselland moeten voor 1 juli van dit jaar 700 nieuwe plekken regelen. Het college van burgemeester en wethouders van Zwolle heeft daarom besloten daarvan 175 in een kantoorpand bij de al bestaande opvanglocaties op Oosterenk te regelen. De gemeente Zwolle verwacht dat de vluchtelingen in elk geval ‘voor de zomer’ terecht kunnen in kantoorgebouw ‘Rembrandt’ aan Dokter van Deenweg 50.

De vluchtelingen komen er volgens de gemeente ‘in eerste instantie voor een jaar, met de mogelijkheid tot verlenging voor zover nodig’. Mogelijk komen er niet alleen mensen uit Oekraïne. De gemeente houdt de optie voor opvang van statushouders open. ‘Mocht het nodig zijn gezien de wettelijke opdracht, dan wil de gemeente hier eventueel ook ruimte bieden aan andere vluchtelingen met een verblijfsvergunning.’

Volledig scherm In diverse kantoorpanden op Oosterenk in Zwolle worden Oekraïense vluchtelingen opgevangen. © Frans Paalman

School en zorgpost

Oosterenk heeft zich het afgelopen jaar ontwikkeld als het Zwolse opvanghart voor Oekraïense vluchtelingen. Er verblijven op dit moment 556 Oekraïense vluchtelingen en vorig jaar is er een Oekraïense school ingericht waar onderwijs wordt gegeven aan zo’n 130 kinderen. De gemeente opende er vorige week officieel een zorgpost.

Naast in de opvanglocaties voor vluchtelingen op Oosterenk, worden Oekraïense vluchtelingen in Zwolle ook opgevangen in gastgezinnen en het noodgebouw van Berkumstede van zorgorganisatie Driezorg, in de Hoofdhofkerk in Berkum en in een deel van het Dominicanenklooster. Door de vierde locatie op Oosterenk stijgt het aantal opgevangen Oekraïners in Zwolle naar 950: ongeveer 140 van hen zitten in gastgezinnen.

Extra aandacht

Omwonden zijn deze week geïnformeerd over de uitbreiding van de opvang op Oosterenk. De gemeente organiseert later nog een informatiebijeenkomst. ‘Natuurlijk vraagt uitbreiding om extra aandacht voor de leefbaarheid in en rondom de opvanglocaties. Daarvoor is eerder een begeleidingscommissie ingesteld, waarin bewoners en ondernemers uit de omgeving met elkaar overleggen.’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.