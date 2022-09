Zwolle vangt plotseling 170 vluchtelingen op in de IJsselhallen: Brandweer, reservisten en Rode Kruis bouwen bedden op

,,De plotselinge komst van deze groep vluchtelingen verrast ons en uiteraard de bewoners in de directe omgeving, dat begrijp ik heel goed. Maar Zwolle is een stad waar we altijd klaar staan om hulp te bieden aan mensen in nood”, stelt burgemeester Peter Snijders in een statement aan het begin van de avond.

Volledig scherm Vluchtelingen worden plotseling opgevangen in de IJsselhallen in Zwolle. Militairen helpen bij de opbouw van stretchers. De vluchtelingen komen uit Ter Apel waar geen plek is. © Frans Paalman

Vloerplaten op beton

De brandweer van Zwolle schiet even voor acht uur te hulp. In allerijl worden er vloerplaten op de betonnen halvloer gelegd. De platen zijn voorradig in de hal zelf, want worden bij evenementen wel gebruikt. Nu zorgen ze ervoor dat de vluchtelingen niet op de betonnen vloer hoeven te zitten.

De vloerdelen worden gelegd aan het begin van de hal. Zo kunnen straks de bedden zo dicht mogelijk bij de voorzieningen zoals de toilet geplaatst worden. Ook wordt het voormalige restaurantdeel in gebruik genomen. Daar worden tafels geplaatst.

Militairen komen net voor negen uur de hal binnen om te helpen met de opbouw van het beddenkampement. Maar mensen van het Rode Kruis zijn er nog niet, en het Rode Kruis levert de bedden. Hoe laat de vluchtelingen arriveren is nog niet bekend.

Het gaat om twee pelotons uit Wezep en Enschede. Adjudant Fred Gaal legt uit dat ze van de nationale reservisten zijn: het 10e nat res, onderdeel van 43e gemechaniseerde brigade uit Havelte. ,,We hebben een oproep gedaan en daar is door ongelooflijk veel mensen gehoor aan gegeven. Bij het peloton uit Wezep zijn bijvoorbeeld ook veel mensen uit Zwolle.” Er zijn zo’n 70 militairen die ondertussen helpen bij het uitpakken van de spullen die de vluchtelingen kunnen gebruiken.

Bedden van het Rode Kruis

Terwijl even voor tien uur een vrachtwagen vol bedden van het Rode Kruis de hal inrijdt, zijn de vluchtelingen al onderweg. De nieuwe stretchers worden uit de dozen gepakt en door de vele vrijwillige handen geplaatst in de hal. Er worden twee bussen met zo’n 150 tot 175 mensen verwacht. ,,Uiteindelijk is er hier plek voor 450 tot 500 mensen”, zegt COA-regiomanager Dirk van der Velde.

Het doel is dat er geen mensen meer op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Dus wordt er al dagen met mensen heen en weer gereden. Sinds zaterdag heeft er niemand meer buiten geslapen, aldus het COA. Maar ook in Zwolle is de opvang beperkt. Tot maandag mogen de bedden er staan. De verwachting is dat er dan mensen vervolgens weer naar de grote noodopvang in Zoutkamp door moeten.

Buurt niet van te voren ingelicht

,,De opvang in de IJsselhallen is bedoeld om de mensen even op adem te laten komen voordat ze de asielprocedure in gaan. Ze worden daar voor de duur van vier nachten opgevangen”, legt de burgemeester in zijn statement uit. ,,Omdat de nood hoog is en we pas vanmiddag zijn ingelicht moeten we heel snel handelen. Daardoor kunnen we als gemeente niet de omgeving tijdig informeren en meenemen zoals we dat normaal zouden doen.”

Hoeveel mensen er komen is lang onduidelijk. ,,We zijn echt verrast”, zegt gemeentelijk woordvoerder Karin Obdeijn aan het begin van de avond. Het was de rijksoverheid die bij de gemeente aan de lijn hing en wist dat de IJsselhallen momenteel leeg zijn. ,,Ik begrijp dat het heel erg druk was in Ter Apel vandaag en dat alle andere overlooplocaties vol zijn.”

Even na tien uur arriveert de eerste bus. Mannen, maar ook gezinnen met kinderen worden de hal in gedirigeerd. Een haastige sigaret moet uitgemaakt worden. De aanmeldtafels staan klaar. De bedden bijna.

Al duidelijk is dat de opvang voor maximaal 4 dagen is: volgende week staat er een grote Pasar Malam gepland, die op 23 september de deuren opent. Het evenement heeft een aantal dagen nodig om op te bouwen.

