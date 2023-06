Zwolle wil fietstunnel naar Dalfsen voor 125.000 euro kleur geven: ‘Met kunstenaar van kwaliteit’

Marathon-directeur kijkt tevreden terug op loop in Zwolle, maar ziet verbeter­pun­ten: ‘Meer water, minder gedrang’

Onder tropische weersomstandigheden is de halve marathon van Zwolle over het algemeen goed verlopen, constateert organisator Johan Nieuwland. Vier deelnemers raakten zodanig door de verzengende hitte bevangen dat ze in het ziekenhuis moesten bijkomen. Kritiek was er ook: ,,Deelnemers hadden het waterpunt eerder verwacht.’’