Zwolle wil maatregel doorvoeren in horeca waar niet alle stappers blij mee zijn: ‘Dit moet blijven’

Jongeren vinden techniek weer hip, en deze vrienden­groep uit Zwartsluis bewijst dat

Deze vriendengroep, dertien man sterk, is vanaf de basisschool bij elkaar. Ze doen alles samen. En kiezen nu ook nog eens allemaal voor een opleiding in de techniek. Daarmee vormen deze jongens uit Zwartsluis een unieke club. ,,Dit zijn de beste ambassadeurs die we ons kunnen wensen’’, zegt Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland.