Zwollenaar (19) wil voor zijn moeder zorgen, maar blijft vastzitten na gewelddadige gijzeling

Het slachtoffer zou vorig jaar 5 november in Zwolle onder bedreiging van een vuurwapen zijn gedwongen om in een geblindeerde bus te stappen. Ze reden vervolgens naar een bos, waar het slachtoffer bedreigd en mishandeld werd.

Twee verdachten moesten dinsdagochtend voor de rechter verschijnen in een pro-formazitting bij de rechtbank in Zwolle. Maar alleen de 19-jarige A.G. was er. Zijn vermeende kompaan S. moest uit de gevangenis in Almelo komen, maar was om onbekende reden niet naar Zwolle vervoerd. G. werd vanuit Nijmegen gebracht en zag op de publieke tribune zijn moeder, zus en vriendin zitten. Maar hij hoorde niet van de rechtbank wat hij wilde horen.