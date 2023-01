Zwollenaar die ingreep toen man jonge meisjes benaderde krijgt straf voor zware mishandeling

Het verschil tussen PEC Zwolle en Heracles Almelo is groot: ‘We hebben ze wegge­speeld’

PEC Zwolle greep zondagmiddag de koppositie in de eerste divisie door met 0-3 te winnen bij concurrent Heracles Almelo. Een uitslag die gezien het spelbeeld zelfs nog hoger had kunnen uitvallen. ,,Ik had niet verwacht dat het verschil zo groot zou zijn.”

