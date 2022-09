Zwollenaar gebruikt muziek Eminem om jeugd aan het lezen te krijgen: ‘Tijd dat e-boek digitaler wordt’

Lange wachtlijst voor nieuwste Zwols bedrijven­ter­rein Hessen­poort: pleidooi voor meer diversi­teit

Hessenpoort blijft groeien als kool. Voor de nieuwe uitbreiding van het bedrijventerrein in Zwolle hebben zich al zestig ondernemers gemeld: meer dan er ruimte voor beschikbaar is. Het succes heeft een keerzijde. Er zijn zorgen over dat er te veel logistieke bedrijven komen en dat er te weinig personeel is door de komst van bedrijven als online-supermarkt Picnic.

17 september