Zwollenaar stalkte zijn zus en curator in Dalfsen: tbs met dwang dreigt

Ja, hij had de curator uit Dalfsen die het beheer voerde over zijn financiën nogal vaak gebeld en ge-sms’t met kwetsende, beledigende en vooral bedreigende berichten die er niet om liegen. De 57-jarige M.K. uit Zwolle had er, zo hij zegt, een reden voor: in zijn visie had de bewindvoerder hem bestolen van tienduizend euro. Tegen de man is voor de rechtbank in Zwolle tbs met dwangverpleging geëist.