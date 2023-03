Zwollenaren duiken met voorstelling in het leven van Heracles-held Dhlomo: ‘Bijna onwerkelijk wat die man allemaal kon’

met poll Ook laatste bezwaar tegen gebedsop­roep van moskee in Zwolle door gemeente afgewezen

Ook het laatste bezwaar tegen de gebedsoproep van de moskee langs de Middelweg in Zwolle is afgewezen. Buren willen dat de gemeente Zwolle ingrijpt, zodat de azan niet langer zeven dagen per week uit de luidsprekers schalt. Maar dat gaat niet gebeuren.