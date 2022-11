Zwollenaren geloven heilig in roeitalent Jelmer en schieten nieuwe boot voor: ‘Hij komt van ver’

Overijssel wil besluit over vergunning voor koe in de wei uitstellen tot uitspraak hoger beroep

Moeten boeren een vergunning hebben om hun koeien in de wei te laten lopen? Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) vindt van wel en kreeg steun van de rechtbank in Zwolle. Overijssel denkt daar anders over en gaat in hoger beroep bij de Raad van State. Tot er een uitspraak ligt, wil de provincie hierover geen besluit nemen.

