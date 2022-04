Zwollenaren maken metershoog kunstwerk in park en steunen daarmee Rode Kruis

Vraag groeit, dus Scania kan in Zwolle straks 240 trucks per dag maken

Scania Production Zwolle gaat de productiecapaciteit verhogen naar maximaal 240 vrachtwagens per dag. Om dit te realiseren dienen er ‘forse investeringen in de fabriek gedaan te worden’. Het doel is om na de zomer van 2023 technisch klaar te zijn voor deze verhoging.

12 april