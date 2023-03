Zwols jongerenkoor maakt videoclip voor vrouwendag: veel aandacht in Zuid-Afrika

Verdubbe­ling aantal leden evangeli­sche gemeente in Dalfsen (en dit is waarom)

Minder traditionele bijeenkomsten met preek, meer samenkomsten in kleine intieme groepen. Deze aanpak van de Evangelische gemeente Vechtstroom in Dalfsen slaat aan. Van de circa negentig leden groeide de kerkgemeenschap in korte tijd naar tweehonderd leden. ,,Het is verfrissend, je komt tot andere gesprekken.’’