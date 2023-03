Zwols koppel twijfelt over relatie en doet mee aan Temptation Island

indebuurt.nlWat heeft Zwolle met het tv-programma Temptation Island: Love or Leave te maken? Nou, het feit dat de Zwolse Lester en Miriam als koppel meedoen aan het nieuwe seizoen. Zal hun relatie standhouden?

Lester en Miriam uit Zwolle reizen af naar Mexico waar zij de ‘ultieme relatietest’ aangaan. Ze worden van elkaar gescheiden en in een villa gezet met alleen vrijgezelle mannen en vrouwen die op zoek zijn naar liefde. Ze moeten tijdens hun verblijf met de singles op date. Tijdens ceremonies krijgen de koppels te zien hoe de date van hun partner gegaan is. Komt het koppel toch samen terug naar Zwolle of overleeft hun relatie het niet?

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Miriam en Lester doen mee aan Temptation Island. © Tom Cornelissen.

Hierom doen Lester en Miriam mee

Waarom doet een koppel mee aan dit programma? De 21-jarige Miriam en 27-jarige Lester hebben hier goed over nagedacht en zich opgegeven om hun relatie te testen. De reden? Het stel is inmiddels 2,5 jaar samen, maar hebben soms twijfels over hun relatie, meldt RTL. “Miriam kan snel jaloers zijn en Lester zou soms graag wat meer vrijheid willen. Zal jaloezie niet de overhand nemen en komen Miriam en Lester er samen uit na dit avontuur?”

De andere koppels die dit seizoen meedoen, zijn Mitch en Iris uit Hoorn, Shanta en Joël uit Enschede en Evie en Mike uit Overveen.

Temptation Island: Love or Leave

Ben jij benieuwd hoe onze stadsgenoten het avontuur in Mexico beleven? Dat kun je vanaf donderdag 30 maart wekelijks op Videoland bekijken. Monica Geuze en Kaj Gorgels presenteren het programma.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Zwolle. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!