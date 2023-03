Zwolse auteur van christelijke bestsellers valt van zijn geloof: ‘Kon mezelf niet meer in de spiegel aankijken’

Viktoriia (29) vluchtte uit Oekraïne en kreeg in het Dominica­nen­kloos­ter in Zwolle haar eerste kind

Viktoriia Voitsekhovska (29) leidde een gelukkig leven in Odessa, totdat vorig jaar de raketten over haar huis vlogen en het luchtalarm door de havenstad galmde. De Oekraïense ontvluchtte haar moederland, waarvan ze nooit had gedacht dat het in een oorlog verzeild zou raken. Ze woont nu in Zwolle, in het Dominicanenklooster, en beviel begin dit jaar van een zoon. Als een zeldzaam lichtpunt in een loodzwaar jaar.