Zwolse beurs voor bands GIRLSGIRLSGIRLS, JesperJesper en SELMA

ESPN besluit na 'transpa­rant overleg’: topper tussen PEC Zwolle en Heracles Almelo toch op tv

De topper in de Keuken Kampioen Divisie tussen Heracles Almelo en PEC Zwolle is zondag toch live te zien op tv. ESPN- woordvoerder Maarten van Rooijen meldt dat alle betrokken ‘de koppen bij elkaar hebben gestoken’. Waarom de zender terug komt op het eerdere voornemen niet live uit te zenden, is niet bekend.

6:06